الأنبا إرميا بمؤتمر الأشراف: مصر بلد عظيم عرف معنى التعددية

قال الأنبا إرميا، الأسقف العام، رئيس المجلس الثقافي القبطي، إن مصر بلد عظيم عرف معني التعددية، واصطف الأبناء في هذه الأرض الكريم بدءا من سيدنا إبراهيم خليل الله، مرورا بالأنبياء الذين مروا على أرضها.

واستشهد الأنبا إرميا خلال مؤتمر نقابة الأشراف لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، الجمعة، بقوله تعالى "ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ"، مؤكدا أن أرض مصر سلام، وأن جهود الرئيس السيسي جاءت في إطار العمل على ترسيخ مبادئ عدم التمييز، أيضا لترسيخ مبادئ الوطنية التي قد كانت غابت عن الشعب منذ عقد واحد حيث كاد أن يضيع هذا الوطن بعد أن فقد الاستقرار،

ولفت إلى أن أهم ما يميزنا وسط الشعوب في الوقت الحالي هو وجود الأمن والاستقرار في ظل قيادة الرئيس السيسي للدولة.

وأضاف الأنبا إرميا أن وجود الإستقرار والأمن أساس تحقيق التنمية الشاملة، فعلينا أن ننظر إلي ما يحيط بمصر من الناحية الغربية نجد ليبيا وما فيها من مشكلات، والناحية الجنوبية نجد السودان نفس الأمر، لذا نشكر الله ونشكر الرئيس السيسي والدولة بكافة أجهزتها فيما تبذله من جهود لحماية الوطن والشعب من الضياع.