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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

أسامة الأزهري: نقف صفا واحد خلف الزعيم البطل عبدالفتاح السيسي

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري
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أكد الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن مؤتمر نقابة الأشراف لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي يعد حبا للوطن ولبطل أنقذ وطنه من الغرق وقاد سفينة الوطن بمنتهى التجرد.

وقال الأزهري  خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد لنقابة السادة الأشراف لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، جاء الوقت لأن نقدم أسمى آيات الشكر والعرفان للرئيس عبدالفتاح السيسي، وبدافع وطني بحث، مشيرًا إلى أن الأشراف تعلموا من جدهم معنى الوفاء والرجولة والوعي.

وأضاف :"نعلن جميعا الدعم والتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، ونرفع أكف الضراعة أن يسدد الله تعالى سعيه وأزره في الوقت الذي تشتعل فيه نيران الخطر ويقف الرئيس في موقف صامد للحفاظ على الوطن، وضد تصفية القضية الفلسطينية، وتصديا لكل أنواع الخطر.

وقال الأزهري:"نصطف صفا واحدا خلف البطل القائد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وردد هتافات "تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر".

أسامة الأزهري الرئيس عبدالفتاح السيسي القضية الفلسطينية مستشار رئيس الجمهورية مركز الأزهر للمؤتمرات