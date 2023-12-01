وفد مفاوضي الشباب المصري يصل إلى دبي ويشهد افتتاح COP28

شارك وفد المفاوضين الشباب أعضاء اللجنة الوطنية للشباب والمناخ (EGYouth4Climate) في فعاليات افتتاح مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP28، والذي يُعقد في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة.

وجاءت مشاركة وفد المفاوضين الشباب تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسفير سامح شكري وزير الخارجية ورئيس مؤتمر COP27 والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة.

وحضر المفاوضين الشباب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ومراسم تسليم رئاسة المؤتمر من السفير سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية الي الدكتور سلطان آل جابر رئيس المؤتمر بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعلي هامش الافتتاح، التقي المشاركون مع الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار المصري السابق والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، والذي أبدي سعادته برؤية مفاوضين شباب يمثلون أصوات الشباب المصري في وفد مصر التفاوضي في المؤتمر الأهم عالمياً.

وبدعوة من وزارة التربية والتعليم الامارتية شارك مصطفي عز العرب متحدثا بجلسة حول التعليم الأخضر و وظائف المستقبل في يوم افتتاح مؤتمر المناخ cop28 بدولة الأمارات العربية المتحدة، في إطار التعاون بين مؤسسة تأثير للعمل البيئي ووزارة التعليم الإماراتي ومنظمة اليونسكو من خلال مبادرتهما greening education hub ( إرث زايد )، وذلك بحضور الدكتورة سوسن العوضي مؤسس منظمة تأثير، وشريف الرفاعي الباحث بالسياسات المناخية، محمد عجيز مدير الشراكات ب you think green.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن عاماً بعد عام يزداد شغف الشباب بالمشاركة في العمل المناخي، موضحاً أن الدولة المصرية لديها خطط مستدامة لفرص توظيف الشباب في وظائف المستقبل، وأن الدولة تعمل على إيجاد وظيفة لكل شاب درس وتعلم واجتهد، وأن نقوم بسد تلك الفجوة بين الخريجين من الجامعات وبين متطلبات سوق العمل.

جاء ذلك خلال كلمة مصطفى عز العرب معاون الوزير لشئون التنمية الثقافية والمجتمعية نيابةً عن وزير السباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

يذكر أن هذه المرة الأولي التي يشارك فيها مفاوضين شباب بوفد مصري تفاوضي علي الأطلاق تقوده وزارة الخارجية المصرية، ويضم وفد المفاوضين الشباب المصري برئاسة مصطفي عز العرب معاون وزير الشباب والرياضة للتنمية الثقافية والمجتمعية وعضوية كل من، عزة هاشم، حسام امام، كريم إيهاب، مادونا عبده، هاجر السيد، الاء احمد، لوجين احمد، سلمي شريف.



جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية للشباب والمناخ (EGYouth4Climate) هي مبادرة جديدة بقيادة وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة البيئة والخارجية بدعم من الأمم المتحدة كمخرج من مخرجات مؤتمر المناخ COP27 حيث تهدف لدعم الشباب في الاستماع الي أصواتهم في قضايا المناخ وتتألف اللجنة من الشباب الذين يتم دعمهم في المشاركة الهادفة في المبادرات والحوارات المناخية المحلية والدولية، وتم اختيارهم من ضمن 1800 شاب تقدموا لعضوية اللجنة، وتعمل اللجنة أيضاً على تعزيز قدرات الشباب في الجوانب المختلفة لتغير المناخ، وتدريبهم ليصبحوا مفاوضين شباب محتملين في المفاوضات المستقبلية بشأن المناخ، و تعزيز الوصول إلى فرص تنمية المهارات ذات الصلة لدى الشباب وتمثيل آرائهم ومشاركتهم في صياغة سياسات المناخ من خلال التشاور مع صانعي السياسات ذوي الصلة، كما تعمل اللجنة على توفير دورات تدريبية على التفاوض والقيادة المجتمعية وتصميم المبادرات.