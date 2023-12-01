فيلم تسجيلي بمؤتمر "الأشراف" عن التنمية والنهضة على أرض مصر

عرضت نقابة الأشراف فيلما تسجليا، خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

استعرض الفيلم الجهود التي قدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي والطفرة والتنمية التي تحققت في شتى المجالات منذ توليه مهام منصبه.



خلال الفيلم التسجيلي قدم السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على ما قدمه من تقدير لمقامات أولياء الله الصالحين، وإصدار توجيهاته بتطويرها والأماكن المحيطة بها.

وأعلن نقيب الأشراف، تأييد ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، لاستكمال مسيرة الإصلاح والبناء والتعمير، مؤكدا أن ما قدمه من إنجازات تقارب المعجزات لبناء مصر الحديثة.

ووجه نقيب الأشراف التحية والتقدير إلى الشعب الفلسطيني، متمنيا عودة القدس الشريف، ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لما قدمه من دعم لهذه القضية.