ديربي الرياض.. شوط أول مثير بين الهلال والنصر بالدوري السعودي

شهد الشوط الأول من مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر، التي تقام حاليًا بين الفريقين على ملعب استاد الملك فهد الدولي، في قمة الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعد محاولات عديدة من لاعبي الفريقين في هز الشباك، وكاد أندرسون تاليسكا لاعب النصر أن يسجل هدفًا رائعًا في الدقيقة 11، كما أهدر الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال فرصة للتهديف في الدقيقة 19.

ويتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على رأس تشكيل النصر لمواجهة الهلال، حيث يقود هجوم العالمي رفقة السنغالي ساديو ماني والبرازيلي تاليسكا.

بينما يقود الخط الأمامي للزعيم، ميتروفيتش، بجانب سالم الدوسري، وميشايل ديلجادو، وبدعم هجومي من البرازيلي مالكوم دي أوليفييرا.

يتصدر الهلال، جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 38 نقطة، بفارق 4 نقاط عن النصر صاحب مركز الوصافة.