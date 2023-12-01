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الجمعة 01 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

نقيب الأشراف يدعو للمشاركة الإيجابية في انتخابات رئاسة الجمهورية

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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طالب السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، الحاضرين فى المؤتمر الجماهيري الحاشد لنقابة الأشراف، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، موجها التحية لشعب فلسطين الصامد وأبناء غزة البواسل.

ووجه نقيب الأشراف، خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي يعقد الآن بمركز الأزهر للمؤتمرات لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح  السيسي في الانتخابات الرئاسية، الشكر للحضور في المؤتمر الحاشد، مشددا على ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وتوجه المصريين بكثافة إلى صناديق الاقتراع.

وأكد دعم الأشراف للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا :" الرئيس السيسي ىختار  الأشراف"، ورجت القاعة بالهتافات للرئيس السيسي :"تحيا يا مصر .. تحيا مصر.. تحيا مصر".

الانتخابات الرئاسية الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد محمود الشريف مركز الأزهر للمؤتمرات نقيب الأشراف