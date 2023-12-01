كوريا الجنوبية ومجموعة السبع أخرى تطلق نادي المناخ لدعم التحول الأخضر

أطلقت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى جانب كوريا الجنوبية و28 دولة أخرى "نادي المناخ" الدولي، اليوم الجمعة، لدعم التحول الأخضر.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب)، نقلا عن وزارة خارجية كوريا الجنوبية، أنه تم الإعلان عن الإطلاق الكامل للنادي خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ "كوب 28" المنعقد في دبي، الذي انطلق أمس الخميس ويستمر لمدة 13 يوما.

يذكر أن نادي المناخ، الذي اقترحته ألمانيا لأول مرة خلال اجتماع قمة مجموعة السبع في يناير 2022، هي مبادرة عالمية تم إطلاقها في ديسمبر من العام الماضي لتسريع تنفيذ اتفاق باريس.

ويجمع المؤتمر 36 دولة، بما في ذلك كوريا الجنوبية ومجموعة السبع، التي تضغط من أجل سياسات الحياد الكربوني، وفقا لوزارة خارجية كوريا الجنوبية.

وتتكون مجموعة السبع من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان.

وفي شهر مايو، أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول قرار بلاده بالانضمام إلى النادي، متعهدا بالقيام بدور أكبر في معالجة أزمة المناخ.

وحضر حفل الإطلاق الرسمي للنادي جو هيونغ-سيك، المبعوث الخاص ل كوريا الجنوبية بشأن تغير المناخ، وكذلك المستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.