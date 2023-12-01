مجموعة الأهلي.. فوز تاريخي لـ«ميدياما» على شباب بلوزداد بأبطال أفريقيا

قلب فريق ميدياما الغاني، الطاولة على نظيره شباب بلوزداد الجزائري، بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب بابا يارا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

حقق ميدياما انتصاره الأول تاريخيًا في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بفوزه على شباب بلوزداد بنتيجة 2-1، ضمن حسابات المجموعة الرابعة من كأس الأميرة السمراء.

افتتح عبد الرؤوف بن غيث، التسجيل للفريق الجزائري في الدقيقة 39 من الشوط الأول، من ركلة جزاء.

وأدرك دانيال لوموتي هدف التعادل لفريق ميدياما الغاني في الدقيقة 45+1، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وخطف ميدياما الفوز في الوقت القاتل من المباراة، حينما سجل مامودو قمر الدين، الهدف الثاني في الدقيقة 90+4، من ضربة رأس قوية من داخل منطقة الجزاء.

بتلك النتيجة، احتل ميدياما الغاني المركز الثالث بالمجموعة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الأهلي المتصدر وشباب بلوزداد الوصيف، فيما يتذيل يانج أفريكانز التنزاني الترتيب بلا نقاط.

ويحل الأهلي، غدًا السبت، ضيفًا على يانج أفريكانز بتنزانيا، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.