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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الإثنين.."برقع الحيا" يفتتح ليلة رقص معاصر على مسرح نهاد صليحة

جانب من الحضور
جانب من الحضور
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تُفتتح الأثنين المقبل ٤ ديسمبر الجاري  في تمام الثامنة مساء على مسرح نهاد صليحة فعاليات " ليلة رقص معاصر" في نسختها الثامنة،و التي تستمر حتى ١٦ من ديسمبر القاهرة ما بين القاهرة و الاسكندرية حيث تبدأ ليلة رقص معاصر أول عروضها بعرض " برقع الحيا" من تصميم و إخراج شيرين حجازي لفرقة عوالم خفية، كما تتضمن أيضا ٦ عروض وأفلام رقص معاصر ل ٦ مصممي حركة مصريين و دوليين ضمن برنامج الاقامات الفنية الذي تنظمه ليلة رقص معاصر لمدة شهر ونصف بالقاهرة ، بالاضافة الى مشروعات مصممي الحركة المبتدئين

يتضمن برنامج عروض الإقامات الفنية  مجموعتين عروض ، المجموعة الأولى تتضمن عروضا  "في يوم و ليلة" من تصميم و إخراج نرمين حبيب " هل أنت" من إخراج ريبيكا نوروود، كما تستضيف الفاعلية عرض " لماذا لا تقول أي شىء " من تصميم و إخراج إليا جيلين، حيث تقدم العروض أيام ٥ ، ٧ ديسمبر ، أما البرنامج الثاني للعروض فيتضمن فيلم الرقص " ما - المساحة بينهما "من تصوير و اخراج و مونتاج ميكائيل موريسينز، و عرض " قبل حلول الليل" من تصميم و إخراج دانيلا ديليرسي، و عرض " تحت  رجلينا" من تصميم وإخراج سمير ميكرش و إليا جيلين، و ذلك أيام 6،8 ديسمبر في تمام الثامنة مساء

أما مشروعات الراقصين المبتدئين ، و التي تقدم مقطع من مشروعات عروض تحت التطوير يعرض لمجموعة  الفنانين و الفاعلين الثقافيين ، فتقدم  أيام ١٢،١٣ ديسمبر الجاري  في تمام الثامنة بمسرح المعهد الفرنسي  و تختتم به فعاليات ليلة رقص معاصر بالقاهرة ، تتضمن مشروع  "حلقة" من تصميم و إخراج شيماء فوزي، مشروع " الذاتية" من تصميم و إخراج نادين سلامة، مشروع " ريترو - هذيان مؤقت" من تصميم و إخراج أحمد غريب.

أما بالإسكندرية فتقدم عروض برنامج الاقامات الفنية بمكتبة الاسكندرية أيام ١٥،١٦ من شهر ديسمبر الجاري بمسرح المكتبة

برقع الحيا ليلة رقص معاصر في يوم و ليلة