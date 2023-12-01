الإثنين.."برقع الحيا" يفتتح ليلة رقص معاصر على مسرح نهاد صليحة

تُفتتح الأثنين المقبل ٤ ديسمبر الجاري في تمام الثامنة مساء على مسرح نهاد صليحة فعاليات " ليلة رقص معاصر" في نسختها الثامنة،و التي تستمر حتى ١٦ من ديسمبر القاهرة ما بين القاهرة و الاسكندرية حيث تبدأ ليلة رقص معاصر أول عروضها بعرض " برقع الحيا" من تصميم و إخراج شيرين حجازي لفرقة عوالم خفية، كما تتضمن أيضا ٦ عروض وأفلام رقص معاصر ل ٦ مصممي حركة مصريين و دوليين ضمن برنامج الاقامات الفنية الذي تنظمه ليلة رقص معاصر لمدة شهر ونصف بالقاهرة ، بالاضافة الى مشروعات مصممي الحركة المبتدئين

يتضمن برنامج عروض الإقامات الفنية مجموعتين عروض ، المجموعة الأولى تتضمن عروضا "في يوم و ليلة" من تصميم و إخراج نرمين حبيب " هل أنت" من إخراج ريبيكا نوروود، كما تستضيف الفاعلية عرض " لماذا لا تقول أي شىء " من تصميم و إخراج إليا جيلين، حيث تقدم العروض أيام ٥ ، ٧ ديسمبر ، أما البرنامج الثاني للعروض فيتضمن فيلم الرقص " ما - المساحة بينهما "من تصوير و اخراج و مونتاج ميكائيل موريسينز، و عرض " قبل حلول الليل" من تصميم و إخراج دانيلا ديليرسي، و عرض " تحت رجلينا" من تصميم وإخراج سمير ميكرش و إليا جيلين، و ذلك أيام 6،8 ديسمبر في تمام الثامنة مساء

أما مشروعات الراقصين المبتدئين ، و التي تقدم مقطع من مشروعات عروض تحت التطوير يعرض لمجموعة الفنانين و الفاعلين الثقافيين ، فتقدم أيام ١٢،١٣ ديسمبر الجاري في تمام الثامنة بمسرح المعهد الفرنسي و تختتم به فعاليات ليلة رقص معاصر بالقاهرة ، تتضمن مشروع "حلقة" من تصميم و إخراج شيماء فوزي، مشروع " الذاتية" من تصميم و إخراج نادين سلامة، مشروع " ريترو - هذيان مؤقت" من تصميم و إخراج أحمد غريب.

أما بالإسكندرية فتقدم عروض برنامج الاقامات الفنية بمكتبة الاسكندرية أيام ١٥،١٦ من شهر ديسمبر الجاري بمسرح المكتبة