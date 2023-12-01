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الجمعة 01 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

بالصور.. المصريون في قطر يتوافدون على السفارة المصرية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

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واصل أبناء الجالية المصرية في قطر، توافدهم علي السفارة المصرية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، والإدلاء بأصواتهم.
وحرص أبناء الجالية المصرية علي رفع الأعلام المصرية أثناء الإدلاء بأصواتهم الانتخابية، والتقاط الصور التذكارية حاملين جوازت سفرهم المصرية، مرددين هتافات وطنية.
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.
 

أبناء الجالية المصرية في قطر السفارة المصرية الانتخابات الرئاسية