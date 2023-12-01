صندوق النقد: الشرق الأوسط بحاجة لاستثمار 4% من ناتجه المحلي لمواجهة التغييرات المناخية

قال صندوق النقد الدولي، إن دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بحاجة ماسة لاستثمار 4% من ناتجها المحلي سنويا لضمان الصمود أمام التغييرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري التي تواجه المنطقة.

وتوقع تقرير صادر عن الصندوق، استمرار سوء الأوضاع الاقتصادية لبلدان آسيا والشرق الأوسط خصوصا الدول النامية بالتوازي مع ارتفاع درجات الحرارة عن المتوسط العالمي و قلة هطول الأمطار مع استمرار الصراعات الجيوساسية .

وقال التقرير إن خفض الانبعاثات الكربونية في ظل الالتزامات العالمية الراهنة لن يتجاوز 11% بنهاية العقد الجارى، أي أقل بكثير من النسبة اللازمة التي تتراوح بين 25% و50% لتحقيق أهداف "اتفاقية باريس".

وشدد الصندوق على أن جميع البلدان عليها أن تبذل جهودا أكبر لدعم تلك التوجهات، موضحا أن انطلاق فعاليات قمة المناخ COP28، الذي تستضيفه الإمارات لمدة أسبوعين وتنظمه الأمم المتحدة سيناقش تلك السياسات والاجراءات.