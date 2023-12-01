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الجمعة 01 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

صندوق النقد: الشرق الأوسط بحاجة لاستثمار 4% من ناتجه المحلي لمواجهة التغييرات المناخية

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
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قال صندوق النقد الدولي، إن دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بحاجة ماسة لاستثمار 4% من ناتجها المحلي سنويا لضمان الصمود أمام التغييرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري التي تواجه المنطقة.

وتوقع تقرير صادر عن الصندوق، استمرار سوء الأوضاع الاقتصادية لبلدان آسيا والشرق الأوسط خصوصا الدول النامية بالتوازي مع ارتفاع درجات الحرارة عن المتوسط العالمي و قلة هطول الأمطار مع استمرار الصراعات الجيوساسية .

وقال التقرير إن خفض الانبعاثات الكربونية في ظل الالتزامات العالمية الراهنة لن يتجاوز 11% بنهاية العقد الجارى، أي أقل بكثير من النسبة اللازمة التي تتراوح بين 25% و50% لتحقيق أهداف "اتفاقية باريس". 

وشدد الصندوق على أن جميع البلدان عليها أن تبذل جهودا أكبر لدعم تلك التوجهات، موضحا أن  انطلاق فعاليات قمة المناخ COP28، الذي تستضيفه الإمارات لمدة أسبوعين وتنظمه الأمم المتحدة  سيناقش تلك السياسات  والاجراءات.

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