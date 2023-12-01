"واشنطن بوست": زعماء العالم يكشوف آثار تغير المناخ في بلادهم في اليوم الثاني لمؤتمر (كوب28)

سردت صحيفة “واشنطن بوست” بعض أهم مقطفات رؤساء الدول في اليوم الثاني لمؤتمر المناخ (كوب28) حيث سلط العديد من زعماء الدول الضوء على الآثار المدمرة لتغير المناخ على دولهم فيما أشاد البعض الآخر بإجراءات بلاده لخفض الانبعاثات.

فقد أشاد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بالانخفاض في إزالة غابات الأمازون الذي حدث منذ توليه منصبه وتعهد بـ”بالتوقف تمامًا عن تجريف الغابات” في منطقة الأمازون بحلول عام 2030.

وقال رئيس الهند، ناريندرا مودي، إن بلاده ستسعى لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 33) عام 2028.

ووصف زعماء من أنحاء كثيرة من العالم أزمات المناخ التي تتكشف في بلدانهم: مثل السواحل المتضررة والمحاصيل المتضررة في غينيا بيساو والأضرار التي تعادل 2 إلى 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في تنزانيا ودرجات الحرارة القصوى والعواصف الرملية وما ينتج عنها من الفقر والهجرة في العراق.

فيما قال رئيس سيشيل، ويفيل رامكالاوان، إن بلاده تتعامل مع العواصف المتكررة والبنية التحتية المتدهورة؛ مما يحول التمويل بعيدا عن التحديث والتعليم ومنح شعبه مستوى معيشي أفضل.

وفي تسليط الضوء على التوترات الجيوسياسية، تحدث كل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقلق عن الحرب في غزة والعواقب الإنسانية. وقال أردوغان: “إن الأحداث التي تجري في غزة هي جريمة إنسانية وجريمة حرب ويجب محاسبة مرتكبيها”.