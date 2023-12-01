ads
الجمعة 01 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

شاهد.. قصف الاحتلال الإسرائيلي يلحق دمارا كبيرا في شمال قطاع غزة

جانب من الدمار
جانب من الدمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أسفر قصف الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن دمار كبير في منطقة الحلبي بجباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية باستشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين إثر قصف الاحتلال منزلين في حي تل الهوى بمدينة غزة، لترتفع حصيلة الشهداء منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم، إلى ما يزيد عن 110 شهداء.

وانتهت الهدنة، اليوم الجمعة، بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، وبدأ طيران الاحتلال بالقصف في جميع انحاء القطاع .

فيما أفادت الوكالة بأن عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، وصل إلي ما يزيد عن 15 ألف فلسطيني، من ضمنهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة.

وتابعت الوكالة أن عدد المصابين وصل لما يزيد على 36 ألف جريح.ِ

370097290_887181893075524_3762954412872192352_n
370097290_887181893075524_3762954412872192352_n
400971585_2019785181741175_3470526433038760438_n
400971585_2019785181741175_3470526433038760438_n
405852503_234626239523619_3640184233745634654_n
405852503_234626239523619_3640184233745634654_n
غزة الاحتلال الإسرائيلي