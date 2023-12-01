شاهد.. قصف الاحتلال الإسرائيلي يلحق دمارا كبيرا في شمال قطاع غزة

الجمعة 01/ديسمبر/2023 - 08:13 م

أسفر قصف الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن دمار كبير في منطقة الحلبي بجباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية باستشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين إثر قصف الاحتلال منزلين في حي تل الهوى بمدينة غزة، لترتفع حصيلة الشهداء منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم، إلى ما يزيد عن 110 شهداء.

وانتهت الهدنة، اليوم الجمعة، بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، وبدأ طيران الاحتلال بالقصف في جميع انحاء القطاع .

فيما أفادت الوكالة بأن عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، وصل إلي ما يزيد عن 15 ألف فلسطيني، من ضمنهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة.

وتابعت الوكالة أن عدد المصابين وصل لما يزيد على 36 ألف جريح.ِ

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