محمد بن زايد يبحث العلاقات الثنائية والتحدي المناخي مع عدد من رؤساء الوفود المشاركين في «COP28»

التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عددًا من رؤساء الوفود المشاركين في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، وذلك في مقر المؤتمر في مدينة «إكسبو دبي».

وبحث خلال هذه اللقاءات مع.. إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، ورجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، ودولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، وجوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، كل على حدة، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودولهم وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات المختلفة، وخاصة التنمية المستدامة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما تطرقت المباحثات إلى تحديات العمل المناخي الدولي وأهمية «COP28» في تعزيزه ودفعه إلى الأمام من خلال التعاون والعمل الجماعي بما يقود إلى مستقبل عالمي أكثر ازدهارًا واستدامة.

وأعرب رؤساء الوفود خلال اللقاءات، عن تقديرهم للمبادرة التي أعلن عنها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في كلمته في القمة العالمية للعمل المناخي بشأن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم.