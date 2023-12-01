غدًا.. مانشستر يونايتد يسعى للثأر من نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

يستعد فريق مانشستر يونايتد، لمواجهة نيوكاسل يونايتد في مباراة تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل مانشستر يونايتد، غدًا السبت، ضيفًا على نظيره نيوكاسل بملعب سانت جيمس بارك، ويدير اللقاء تحكيميًا روبرت جونز.

وتعد هذه المباراة، مواجهة ثأرية بالنسبة إلى مان يونايتد، الذي يسعى لرد اعتباره أمام الماكبايس، بعد الهزيمة من الأخير بثلاثية نظيفة على ملعب أولد ترافورد، والخروج من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

ويعاني اليونايتد في الفترة الحالية من الغيابات بسبب الإصابات، حيث يفقد كل من، كارلوس كاسيميرو وليساندرو مارتينيز، وكريستيان إريكسن، بجانب ماسون ماونت وجوني إيفانز.

وتعود كتيبة الشياطين الحمر إلى منافسات البريميرليج، بعد التعادل المخيب للآمال أمام جالطا سراي التركي بنتيجة 3-3، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل، غدًا السبت الموافق 2 ديسمبر 2023، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1، ويعلق على اللقاء، المعلق التونسي عصام الشوالي.

ترتيب مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة، بينما يأتي نيوكاسل في المرتبة السابعة وفي رصيده 23 نقطة.