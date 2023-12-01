أحمد العوضى يشعل السوشيال ميديا بمقطع اكشن من فيلمه الجديد

نشر الفنان أحمد العوضى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع من فيلمه الجديد "الاسكندرانى" ليشارك به جمهوره.

علق على المشهد " الإسكندرانى.. قريباً إن شاء الله"، وظهر العوضى فى المشهد وهو فى جولة تحدى مصارعة مع أحد الأشخاص، وسط حشد من الجمهور للتشجيع ضمن أحداث الفيلم.

https://fb.watch/oFIaLAT5rO/?mibextid=Nif5oz

ولاقى المشهد إعجاب الجمهور والمتابعين بشكل كبير، وأشعل المقطع مواقع التواصل الإجتماعى، وأشاد الجمهور بالمستوى الفنى والبدنى للنجم أحمد العوضى.

الفيلم بطولة أحمد العوضى، زينة، محمد رضوان، خالد سرحان، حسين فهمى، محمود حافظ، بيومى فؤاد، عن قصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، والإخراج خالد يوسف.

كان الفنان أحمد العوضى قد أعلن عن طرح مسابقة جديدة لجمهورة، ونشر منشور تشويقى "ياترى المسابقة الجاية هتكون إيه"، وأكد العوضى إلتزامة بعادة المسابقات الربحية بينه وبين جمهوره.

يذكر أن الفنان أحمد العوضى شارك فى السباق الرمضانى بمسلسل "ضرب نار"، بطولة أحمد العوضى، ياسمين عبدالعزيز، ماجد المصرى، إنتصار، أحمد بدير، سهير المرشدى، تأليف ناصر عبدالرحمن والإخراج مصطفى فكرى.