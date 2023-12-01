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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تأهل علي فرج للدور نصف النهائي لبطولة هونج كونج للإسكواش

على فرج
على فرج
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اقترب بطل وادى دجلة، على فرج المصنف الأول عالمياً من تحقيق لقب بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش، بعد تأهله الى نصف نهائي البطولة البلاتينية .

تغلب الدجلاوي على فرج، المصنف الأول عالميًا، على مواطنه مازن هشام، المصنف السابع عالمياً ، بنتيجة 3-0. 
جاءت نتائج الاشواط، كالتالى :
(11-3) (12-10) (11-7).
ومن المقرر أن يلتقي "فرج" في المباراة المقبلة مع مصطفى عسل لاعب الاهلى والمصنف الثالث عالميًا، في نصف النهائي.

وتعد بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش، واحدة من البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، وانطلقت يوم الإثنين الماضي وتستمر حتى يوم 3 ديسمبر المقبل، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 190 ألف دولار، ويشارك في البطولة 96 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم.

 

علي فرج وادي دجلة بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش