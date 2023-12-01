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الجمعة 01 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بيان عاجل من الزمالك بشأن تصريحات وكيلة لاعبين على قناة النادي

زيزو
زيزو
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استنكر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب والقناة الرسمية للنادي  شكلاً وموضوعاً تصريحات وكيلة اللاعبين في برنامج "زملكاوي" حلقة الخميس 30 نوفمبر 2023 ، بشأن أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والتي جاءت على لسانها، وتتحمل وكيلة اللاعبين مسئوليتها الكاملة.  


واعلن مجلس إدارة نادي الزمالك أن التصريحات التي أدلت بها وكيلة اللاعبين هي المسئولة عنها تماماً فيما يخص أحمد مصطفى "زيزو" أحد أبرز الأعمدة الأساسية والعناصر الرئيسية في صفوف فريق الكرة بالنادي. 


 وشددت قناة الزمالك على أنها لا تتدخل في محتوى حديث ضيوفها و تؤكد في الوقت ذاته اعتذارها عن ما بدر من الضيفة خلال الحلقة، وإحالة المُعد المسؤول عن الفقرة للتحقيق.

الزمالك نادي الزمالك أحمد مصطفى زيزو