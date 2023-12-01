معلومات قد لا تعرفها عن الدماغ البشري

الدماغ البشري أكثر جزء معقد في جسم الإنسان، ويكتشف العلماء الكثير من الأسرار عن الدماغ وطريقة عمله كل يوم، حتى علماء الأعصاب يعملون كل يوم على اكتشاف المزيد عن الدماغ البشري، وتوصلوا أن سعة التخزين بالدماغ البشري تعادل البيتابايت (الرقم 1 متبوعا بـ15 صفرا) من البيانات، أو ما يعادل سعة الشبكة العنكبوتية العالمية بأسرها.

ويحتاج الكمبيوتر 4 ملايين واط من الطاقة لإنجاز ما يفعله المخ البشري بأقل من 100 واط، ومن أجل تقليد ثانية واحدة من نشاط دماغ الإنسان، إحتاج العلماء إلى أكثر من 82.000 معالج يعملون على أحد أسرع الحواسيب العملاقة في العالم، ويقدر الباحثون أن محاكاة الدماغ البشري تحتاج على الأقل إلى جهاز له قدرة حسابية 36.8 بيتافلوب (petaflops)، وتعتبر البيتافلوب مكافئة لألف تريليون عملية نقطة عائمة في الثانية الواحدة، مع ذاكرة وصول عشوائي تبلغ 3.2 بيتابايت أو 3200 تيرابايت.

ووفقا لعلماء الأحياء فإن الدماغ البشري يمتلك ما يقارب من 90 مليار خلية عصبية مرتبطة معا بكل معنى الكلمة، مما يعني تواجد أكثر من 220 تريليون نقطة اتصال تسمى نقاط الإشتباك العصبي أو المشابك العصبية، وكل هذه الاكتشافات عن الدماغ البشري اعجاز لقدرة الخالق في خلق الدماغ البشري.