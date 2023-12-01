هانيا الحمامى تتأهل لنصف نهائي هونج كونج للاسكواش

تغلبت لاعبة الاسكواش هانيا الحمامي، المصنفة الثالث عالميًا، على مواطنتها روان العربي، المصنفة الـ14 عالميًا، بنتيجة 3-1.

جاءت نتائج الاشواط، كالتالى : (11-9) (11-8) (11-7) (11-3).

ومن المقرر أن تلتقي "الحمامي" مع البلجيكية نيلي جيليس، المصنفة الرابع عالميًا، غدًا السبت، في نصف نهائي البطولة.



وتعد بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش، واحدة من البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، وانطلقت يوم الإثنين الماضي وتستمر حتى يوم 3 ديسمبر المقبل، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 190 ألف دولار، ويشارك في البطولة 96 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم