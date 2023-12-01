شاهد.. نزوح آلاف الفلسطينيين بشرق وجنوب خان يونس إثر القصف الاسرائيلي

نزح آلاف الفلسطينيين من منازلهم في شرق وجنوب خان يونس، صوب وسط المدينة في أعقاب استمرار قصف الاحتلال إلاسرائيلي لقطاع غزة.
فيما أفادت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، بأن حوالي 109 استشهدوا وأصيب عشرات إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مناطق عدة في القطاع، منذ انتهاء الهدنة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية.
كانت حصيلة سابقة أفادت باستشهاد 70 فلسطينيا وإصابة عشرات في قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف مناطق سكنية، خاصة في جنوب ووسط غزة.
وانتهت الهدنة، اليوم الجمعة، بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، وبدأ طيران الاحتلال بالقصف في جميع انحاء القطاع .
فيما أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، اليوم الجمعة، بأن عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، وصل إلي ما يزيد عن 15 ألف فلسطيني، من ضمنهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة.
وتابعت "وفا" أن عدد المصابين وصل لما يزيد على 36 ألف جريح.ِ