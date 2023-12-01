الأمين العام للأمم المتحدة يأسف "بشدة" لاستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أعرب أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن أسفه الشديد لاستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا إلي أمله في تجديد الهدنة الإنسانية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة عبر حسابه علي "إكس" (تويتر سابقا): "يؤسفني بشدة أن العمليات العسكرية قد بدأت مرة أخرى في غزة".

وتابع: "ما زلت آمل أن يكون من الممكن تجديد الهدنة التي تم التوصل إليها" في 24 من الشهر الماضي، وانتهت صباح اليوم، قبل أن تستأنف قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة.

وأكد جوتيريش على أن "العودة إلى الحرب تظهر مدى أهمية التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني حقيقي".