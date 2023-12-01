“حملة السيسي” تلتقي وفدا من نقابة العاملين بجامعة اسيوط

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي بأسيوط، وفدا من نقابة العاملين بجامعة اسيوط.

ورحب أعضاء الحملة بوفد نقابة العاملين بالجامعة مؤكدين الدعم الكامل للمرشح الرئاسي وأن الدولة المصرية، تولى اهتماما غير مسبوق،بالعاملين بمختلف القطاعات واستمع اعضاء الحملة لمقترحات الوفد الممثل لنقابة العاملين بجامعة اسيوط.

وعرض اعضاء نقابة العاملين بالجامعة ،مشاكلهم واهمها ،الاحكام القضائية الخاصة بالعاملين والتي ولم تنفذ في جامعة اسيوط بالرغم من تنفيذها في جامعات اخري والحوافز.

وتواصل الحملة عملها ،بعقد لقاءات مختلفة مع كافة القطاعات بالمحافظة ومراكزها فيما وتنظيم لقاءات مع كافة اطياف المجتمع بمراكز وقري المحافظة واكد اعضاء الحملة الرسمية للمرشح ،ان الحملة تجوب شوارع وقري ومراكز محافظة اسيوط ،لحث المواطنين علي المشاركة الإيجابية ، ان الدولة المصرية مرت بكثير من التحديات والصعاب خلال الفترة الماضية ومن أجل هذا يجب أن يحدث أصطفاف وطني أمام الدولة المصرية .واضاف " اعضاء الحملة " ان مصر تشهد حرب شرسة لهدم الوعي لدي المواطنين من خلال مواقع التواصل وقنوات التخريب ونحن أمام تحدي جديد وقوي لوعي المواطن ومن أجل هذا نرفع شعار "إنزل شارك .. مارس حقك الدستوري" لتكون رسالة قوية للعالم اجمع وافشال أية مخططات.

حملة السيسي باسيوط

0f8c088b-14b1-4b66-b576-2ee6bf3ccaaa

IMG_4957

IMG_4948

IMG_4949

IMG_4945

IMG_4946

IMG_4944

9dfbb647-b34a-4952-a1e3-df7dd5a74d05

6b674429-a38c-4ce8-9ffa-a1b3165cbb96

2f6c1647-39c2-4379-91b8-9ffcbf2ed8ac

01213bc0-a540-484b-b694-03dee98b93a3

76fd1b0b-8ca6-434d-9cb3-845c1d7fcf38