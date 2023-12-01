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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

"الاضطرابات النفسية والإدمان والميديا".. عنوان موضوع مؤتمر كهنة ببا والفشن

صورة تذكارية
صورة تذكارية
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اختتم مجمع كهنة إيبارشية ببا والفشن مؤتمر صوم الميلاد، والذي أقيم ببيت زوار دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، حاضر في المؤتمر من أحبار الكنيسة بجانب الأنبا إسطفانوس أسقف الإيبارشية، الأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، وعدد من أساتذة معاهد المشورة والطب النفسي.

تمت خلال المؤتمر مناقشة عدد من التحديات التي تواجه الخدمة، وهي:

- الاضطرابات النفسية

- الانتحار

- الإدمان

- الميديا

كما ناقش الآباء الكهنة على هامش المؤتمر بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

 


 

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