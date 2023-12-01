ديربي الرياض.. رونالدو على رأس تشكيل النصر أمام الهلال

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ديربي الرياض أمام الهلال، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويحل فريق النصر، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره الهلال بملعب استاد الملك فهد الدولي، حيث ينطلق ديربي الرياض في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد رونالدو على رأس تشكيل النصر لمواجهة الهلال، حيث يقود هجوم العالمي رفقة السنغالي ساديو ماني والبرازيلي أندرسون تاليسكا.

ودفع كاسترو بالثلاثي الأجنبي في وسط الملعب، حيث يبدأ كل من، سيكو فوفانا، مارسيلو بروزوفيتش، وأوتافيو أساسيين بتشكيل النصر.

كما يشارك البرازيلي أليكس تيليس والإسباني إيمريك لابورت في التشكيل الأساسي للعالمي أمام الزعيم.

ويحتل النصر، وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 34 نقطة، خلف الهلال المتصدر بفارق 4 نقاط.

تشكيل النصر لمواجهة الهلال

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام - علي لاجامي - إيمريك لابورت - أليكس تيليس

خط الوسط: سيكو فوفانا - مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو

وفي الهجوم: أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو - ساديو ماني.