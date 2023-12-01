وزيرة الهجرة تلتقي بالجالية المصرية في فرنسا.. الانتخابات الرئاسية أبرز محاور اللقاء

نظم سفير مصر في فرنسا ومندوبها الدائم لدى اليونسكو، علاء يوسف مساء أمس، لقاء موسعًا مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي في البيت المصري بالمدينة الجامعية بباريس، المحطة الخامسة ضمن جولتها الأوروبية في إطار حملة (شارك بصوتك)؛ لتحفيز وتشجيع المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

ألقت الوزيرة بصفوة من أعضاء الجالية المصرية في فرنسا الذين قدموا من باريس وليون ومارسيليا وبعض الأقاليم والمحافظات الفرنسية.

وافتتحت وزيرة الدولة للهجرةسها جندي حوارًا مفتوحًا مع أبناء الجالية المصرية، استهلته بقولها: "إن من أهم أولويات زيارتها الحديث عن أهمية وضرورة الحشد للانتخابات الرئاسية المقبلة وحيوية المشاركة في التصويت بالانتخابات؛ من أجل أن نؤكد كوننا دولة ديمقراطية فاعلة ومصيرها بيد أبنائها، ولا يوجد أهم من اختيار ربان سفينة الوطن في المرحلة المقبلة، وسط كل هذه الأمواج والتحديات التي تواجه العالم من حولنا، فنحن لا نواجه التحديات والكوارث العالمية فقط، بل نواجه أيضًا الشائعات المغرضة التي يروج لها البعض ضد الوطن، ونحتاج إلى قيادة حكيمة لديها القدرة على العبور بنا إلى بر الأمان، مشيرة إلى أن الانتخابات الرئاسية المصرية مقرر إجراؤها للمصريين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ ليتمكن الجميع رجالًا ونساء من المشاركة في هذه الاحتفالية الوطنية الكبرى".

وأعلنت الوزيرة انطلاق غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة انتخابات المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تستمر لمدة 3 أيام ، حيث يتم الرد على كافة استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج على مدار الساعة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقالت "إن هذا اللقاء يأتي بهدف الحديث عن ضرورة المشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية القادمة من أجل أن نعطي رسالة للعالم أننا دولة ديمقراطية ومصيرها بيد أبنائها ولا يوجد أهم من اختيار قائد السفينة وسط كل هذه الأمواج والتحديات التي تواجه الدولة المصرية، وخاصة الشائعات التي يروج لها البعض ضد الوطن، مؤكدة أن المصريين بالخارج أمام مهمة وطنية بجدارة، لاختيار القيادة والتوجه المستقبلي للدولة، والحفاظ على مكتسبات الاستقرار، واستكمال طريق البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة، مطالبة بعدم الالتفات لأي مزاعم يتم الترويج لها عن أن نتيجة الانتخابات محسومة"،

وأضافت: "لقد عاشت مصر تجربة سابقة صعبة بسبب عدم النزول والمشاركة وعلينا أن نتعلم من أخطائنا".

وأوضحت الوزيرة "أننا حريصون على تذليل أي عقبات قد تواجه المصريين في الخارج أثناء التصويت، مثل بعد مكان السفارة والقنصلية عن تمركزات المصريين والتي يمكن أن نتغلب عليها عن طريق توفير وسائل الانتقال الجامعي"، لافتة إلى أنها قد التقت بأبناء الجالية المصرية في الخارج ولمست حماسا وروحا معنوية عالية للمشاركة في الانتخابات.

ونبهت قائلة : "لقد تكاسلنا مرة من قبل وجاءت نتيجة بما لا يحمد عقباه وبكينا و(دخلنا في الحيطة طيب ما ننتخب الشخصية المناسبة في ظل هذه الازمات العالمية المصريين ).

وقالت بأنها لن تحث المصريين على انتخاب مرشح بعينه فالدولة المصرية تقف على مسافة واحدة متساوية من جميع المرشحين "لكنكم تعلمون من هو الرجل المناسب لقيادة الدولة بسياسة حكيمة تساهم في بناء الدولة ودفع عجلة التنمية وشرحت المشهد السياسي الدولي" ووجهت كلامها لأبناء الجالية المصرية في فرنسا قائلة: "فمن أجل هذا المشهد المضطرب والخطير ، نحتاج ان تنزلوا لصناديق الانتخابات وتختاروا القائد للمرحلة الجديد لذلك فانتخابات اليوم ليست كغيرها، لأننا جئنا في وقت العالم كله يعج بالأزمات السياسية والنزاعات المسلح وزلازل والسوان في جنوب نزاع مسلح والفلسطينيين وفي ليبيا في كارثة كبرى والمغرب والعالم الزلازل والبراكين والاعاصير والحرب الأوكرانية الروسية اثرت على العالم وتسببت بأزمة طاحنة في كل اقتصاديات العالم ناهيك عن ام الازمات المتمثلة في وباء كوفيد 19 ".

وأضافت :"لو نظرنا الى الدول المحيطة بنا فسنجد أنها دول مليئة بالتوترات والنزاعات المسلحة والأزمات والكوارث الطبيعية، فغزة فيها نزاع مسلح وجنوب مصر السودان أيضا فيها نزاع مسلح وليبيا تحارب الإرهاب وكذلك أصابها إعصار دانيال وتسبب في فيضانات مميتة كذلك المغرب والزلزال المدمر وزلزال تركيا وسوريا بالإضافة الى الحرب الروسية الأوكرانية التي اثرت على اقتصاديات العالم وتسببت في أزمة الطاقة وارتفاع الأسعار وشح في بعض المواد التموينية الرئيسية .

وأوضحت وزيرة الهجرة بأن الانتخابات ستستمر على مدار هذه الأيام في التوقيتات من 9 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة، وتنعقد اللجان الانتخابية بمقار السفارات والقنصليات المصرية حول العالم.وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت ضوابط الانتخاب للمصريين بالخارج، حيث يشترط القانون وجود جواز السفر المصري، على أن يكون ساريا، أو بطاقة الرقم القومي، سواء كانت سارية أم غير سارية، وأن يكون الناخب مسجلا بقواعد بيانات الناخبين. وأضافت سها جندي أنه بموجب قانون الانتخابات، فكل مصري بلغ 18 عاما قبل إغلاق دعوة الناخبين، يحق له المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، واختيار من يمثله لقيادة الوطن، في السنوات المقبلة، ويمكن التأكد من وجود الأسماء في قواعد بيانات الناخبين من عدمه، بإدخال الرقم القومي عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكدت وزيرة الهجرة أن المصريين بالخارج جزء مهم من صناعة القرار في مصر، وصوتهم مهم، ولذلك حريصون على أن يشاركوا بفاعلية، للحفاظ على مكتسباتهم الدستورية، حيث منحهم الدستور المصري حق التصويت، ولذلك فمن المهم أن يمارسوا هذا الحق الدستوري. وقالت بأنه لابد لكل مصري بالخارج أن يكون شريكًا في رسم مستقبل وطنه.

تمكنا عبر جيشنا الباسل الدخول الى عمق الدول التي فيها نزاعات مسلحة أنقذنا جميع ابناءنا في السودان اكثر من 10 طالب وطالبة.



وقالت الوزيرة بأن "مصر دولة عظيمة ومؤثرة في العالم فمصر جاءت ثم جاء التاريخ ونحن نسير بطفرات كبيرة ونخلق بنية تحتية جديدة وتطوير للتعليم" كما تحدثت عن معدلات التنمية المصرية في عز الازمات الاقتصادية العالمية وسط الأمواج التي ترفع الجميع وقالت بأننا "اثبتنا بأننا قادرين ان نبحر في السفينة بسلام، فمصر مستقبلنا ومستقبل أولادنا واستثمارنا فيهم وهي الملجأ".



وعن الموضوع الثاني الذي من أجله جاءت الوزيرة ويعتبر ضمن اهم أولويات زيارتها في الخارج، ألا وهو تواجد الدولة لصالح أبنائها في الخارج وأكدت بأن مصر في ظهر كل مواطن مصري في الخارج ولم ولن تتركه وسيجدها دائما خير سند له فهي أمه ومن المستحيل أن تتخلى الأم عن أبنائها فهم أغلى ما تملك والعكس صحيح أيضا.. وحول ماذا عملت في الوزارة على مدى سنة ونصف التي شرفت بتولي مسئوليتها ؟

وشرحت الوزيرة باستفاضة عن عدد البرامج والمبادرات ومناخ الاستثمار والمقترحات التي عرضتها على زملائها وزراء في الحكومة كوزراء الصحة والتعليم والتجارة أما اهم شيء تعتز به فهي محاولة التواصل مع جميع الجاليات المصرية في الخارج واشعار كل مصري بأن مصر في ظهره واشعار كل مصري مهما كانت متواجد في الخارج حتى لو في بلد صغير أن الدولة المصرية الكبيرة تهتم به شخصيا وهي في ظهره وهذا ما حرضت عليه بجدية لتكون ضمن الأولية القصوى بالوزارة لذلك تقوم بجولات مع جميع الجاليات المصرية على مدار السنة ونص لذلك زارت كل دول القارة الأوروبية نحو 30 دولة أوروبية كذلك سافرت لكندا ولدول الخليج لألتقي بأبناء مصر المغتربين.

أما الدول التي فيها نزاعات فتفتخر الوزيرة قائلة : "لقد تمكنا عبر جيشنا الباسل الدخول الى عمق الدول التي فيه أزمات وتوتر أو نزاعات مثل السودان وليبيا حيث تم انقاذ جميع ابناءنا في السودان في عز الضرب والصواريخ والانفجارات تمكنا نعود بأبنائنا وانقذنا اكثر من 10 طالب وطالبة في السودان منهم طلبة الثانوية والجامعات".

وأضافت " نفس الوضع في أوكرانيا وروسيا، ففي عز الحرب الدائرة، تمكنا من انقاذ ابناءنا وهذا من خلال تطوير مركز شباب المصريين بالخارج ميدسي ( MEDCE) التابع للوزارة، لتعظيم دور أعضائه والاستفادة منهم ودمجهم في خطط التنمية للدولة في ضوء استراتيجية تمكين الشباب التي يتبناها رئيس الجمهورية ويحرص على تطبيقها، لتضم عددا من الأنشطة الجديدة لتعزيز التواصل مع الشباب المصري بالخارج.

وقالت بأنه عبر منصة ميدسي تمكننا من معرفة الكترونيا أين يتواجد ابنانا، كنا نتواصل من خلال الجسور البرية والبحرية والجوية كذلك في خلال الازمات زلزال تركيا وسوريا واعصار المغرب وليبيا"

وتابعت الوزيرة أن مصر حباها الله بالكثير من الموارد الطبيعية النادرة مثل الكوارتز والرمال السوداء، والمعادن والثروات المحجرية والأراضي الزراعية الخصبة، وكوننا من أوائل الدول التي تنتج النيتروجين الأخضر، جميعها من سبل جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى الشريان العالمي الأهم للتجارة العالمية قناة السويس والأيدي العاملة الماهرة الشابة التي يسعى العالم لاستقطابها وتسعى وزارة الهجرة لتدريبها وتأهيلها من خلال المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف وإعادة الإدماج في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".