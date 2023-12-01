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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

أسقف باريس وأبناء الإيبارشية يشاركون بالتصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية

صورة تذكارية
صورة تذكارية
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أدلى لأنبا مارك أسقف إيبارشية باريس وشمالي فرنسا والآباء الكهنة، وأبناء الإيبارشية، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، التي انطلقت اليوم وتستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية، وذلك للمصريين المقيميين في الخارج، وأجريت عمليات الاقتراع في 137 سفارة وقنصلية مصرية في الخارج وتستمر لمدة 3 أيام على أن تنطلق الانتخابات في داخل الوطن خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر.

ويخوض 4 مرشحين سباق الانتخابات، وهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

 

 

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