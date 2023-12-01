ads
الجمعة 01 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

استمرار فعاليات المرحلة الثانية من مشروع "مودة" بجامعة المنوفية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

تواصلت  فعاليات المرحلة الثانية من تنفيذ مشروع  الشباب المقبلين على الزواج "مودة" فى جميع كليات جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور أحمد  القاصد رئيس الجامعة  .

وأشار  القاصد إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات  فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتنفيذاً لبروتوكول التعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتضامن الإجتماعي حيث يهدف المشروع إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المقبلين على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسرى وفض الخلافات بما يسهم في خفض معدلات الطلاق .

واضاف القاصد أن التدريب يتم وفقاً للمحتوى العلمي لمشروع «مودة»، والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات والذي يتضمن الأبعاد الاجتماعية والنفسية والدينية والصحية في العلاقات الأسرية، علي ايدي نخبة من  أعضاء هيئة التدريس المدربين  والمتخصصين.

وأضافت الدكتورة نجلاء عبدالموجود المنسق الفني لمشروع مودة أن المشروع يهدف إلى التوعية الصحية للمقبلين على الزواج من خلال التعريف بأهم الفحوصات الطبية الواجب تطبيقها قبل وخلال الزواج والتعرف على اهم الحلول الصحية لتنظيم الأسرة.

كما أشار وائل خلوصى المنسق الإداري للمشروع إلى أن المرحلة الأولى للمشروع بجامعة المنوفية   تضمنت عقد دورة تدريبية وورش عمل بلغ عدد المشاركين فيها من كليات الجامعة ٢٠ عضو هيئة تدريس ليكونوا مدربين لطلاب الجامعة من خلال نقل مبادئ الدورة التدريبية للطلاب .

الاسرة المصرية التعليم العالي والبحث العلمي الحفاظ على كيان الأسرة الدكتور أحمد فرج القاصد