استمرار فعاليات المرحلة الثانية من مشروع "مودة" بجامعة المنوفية

تواصلت فعاليات المرحلة الثانية من تنفيذ مشروع الشباب المقبلين على الزواج "مودة" فى جميع كليات جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة .

وأشار القاصد إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتنفيذاً لبروتوكول التعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتضامن الإجتماعي حيث يهدف المشروع إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المقبلين على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسرى وفض الخلافات بما يسهم في خفض معدلات الطلاق .

واضاف القاصد أن التدريب يتم وفقاً للمحتوى العلمي لمشروع «مودة»، والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات والذي يتضمن الأبعاد الاجتماعية والنفسية والدينية والصحية في العلاقات الأسرية، علي ايدي نخبة من أعضاء هيئة التدريس المدربين والمتخصصين.

وأضافت الدكتورة نجلاء عبدالموجود المنسق الفني لمشروع مودة أن المشروع يهدف إلى التوعية الصحية للمقبلين على الزواج من خلال التعريف بأهم الفحوصات الطبية الواجب تطبيقها قبل وخلال الزواج والتعرف على اهم الحلول الصحية لتنظيم الأسرة.

كما أشار وائل خلوصى المنسق الإداري للمشروع إلى أن المرحلة الأولى للمشروع بجامعة المنوفية تضمنت عقد دورة تدريبية وورش عمل بلغ عدد المشاركين فيها من كليات الجامعة ٢٠ عضو هيئة تدريس ليكونوا مدربين لطلاب الجامعة من خلال نقل مبادئ الدورة التدريبية للطلاب .