الإثنين المقبل.. جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية بعنوان "مصر تنتخب"

تنظم جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، الإثنين المقبل الموافق 4 من ديسمبر بمركز المؤتمرات قاعة أ.د. محمد رأفت بالمبنى الإدارى، الندوة التوعوية لمنسوبي الجامعة بعنوان "مصر تنتخب...حق المواطنين وواجبهم فى المشاركة فى الانتخابات الرئاسية"، وذلك لحث منتسبيها على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، ويحاضر فيها الدكتور محمد أحمد عدوى أستاذ العلوم السياسية بكلية التجارة ،ومدير مركز دراسات المستقبل بالجامعة، وعضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة الاقتصاد و العلوم السياسية.

وصرح الدكتور أحمد المنشاوى أن الندوة تأتى فى إطار دور الجامعة التنويرى والتثقيفى لحث جميع منتسبيها على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وأداء واجبهم الوطني، مؤكدًا أن مصر تشهد هذه الأونة عرسا سياسيا، يستوجب على كل مواطن ضرورة التوجه إلى صناديق الاقتراع والانتخاب بحرية؛ لأنها مسؤلية تجاه الوطن، لافتا إلى أن حرية الاختيار بين مرشحى الانتخابات مكفولة للجميع، ولابد من الانحياز لصالح الوطن والصالح العام.

وأضاف الدكتور محمد عدوى أنه من المقرر أن تتضمن محاضرته عدة محاور تتناول الانتخابات مظهر من مظاهر المواطنة، وأهمية الانتخابات لإختيار صناع القرار، ومعايير الإختيار والمفاضلة فيما يتعلق بالسياسات العامة فى الداخل و الخارج والتعامل مع المتغيرات الإقليمية والعالمية، وإجراءات التصويت و ضمانات نزاهة الانتخابات فى مصر، والمفاهيم والعلاقات الثقافية السياسية وأشكال المشاركة فيها، وأهميتها فى صنع السياسات العامة وعلاقتها بالمواطنة، والإطار المنظم للانتخابات الرئاسية فى مصر واستحقاقاتها، الانتخابات ومستقبل أمن وتنمية مصر.

