الأنبا مارك أسقف الكنيسة القبطية في باريس يتوسط الجالية المصرية أثناء التصويت بالانتخابات الرئاسية

شهدت السفارة المصرية في باريس، إقبالا كثيفًا من المصريين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وحضر المواطنون المصريون رافعين أعلام مصر، وقاموا بالتقاط صور مع الأنبا مارك أسقف الكنيسة القبطية في باريس.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة.

