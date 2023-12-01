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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سفير مصر لدى غانا: إقبال كثيف من أبناء الجالية المصرية في أول أيام التصويت بالخارج

التصويت
التصويت
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تقدم السفير أيمن الدسوقي، سفير دولة مصر في غانا، بخالص الشكر والتقدير للهيئة العليا للانتخابات على سرعتها الكبيرة في حل أزمة الانترنت التي كانت تعيق العملية الانتخابية أمام الجالية المصرية في الساعات الأولى من التصويت.

وأكد السفير المصري أيمن الدسوقي، خلال مداخلة له عبر زووم، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن غانا تشهد إقبالًا كثيفًا من أبناء الجالية المصرية في العاصمة أكرا، مع أول أيام التصويت للمصريين بالخارج.

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

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