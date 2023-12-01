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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعادل سلبي بين الداخلية وبلدية المحلة فى الدوري

هيثم شعبان
هيثم شعبان
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حسم التعادل السلبي نتيجة  مباراة الداخلية  وفريق بلدية المحلة في إطار الجولة السابعة من مسابقة  الدوري الممتاز  التي اقيمت منذ قليل على ستاد السلام.
وبدأ الداخلية المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

 

خط الدفاع: عبدالعزيز سيد، أحمد عماد، محمود صابر، وكريم يحيى.


خط الوسط: كمبادي، محمود عبدالعزيز، ومحمود السيد.

خط الهجوم: على الزهدي، محمد أسامة، ومحمد علاء.

بلدية المحلة الذى يقوده المدرب أحمد عبد الرؤوف خاض 6  مباريات وله مباراة مؤجلة أمام الأهلى، ويحتل المركز الثانى عشر برصيد 9 نقاط حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى ثلاث مباريات  وخسر مباراة وحيدة، وسجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 9 أهداف.

أما الداخلية بقيادة هيثم شعبان فيحتل المركز السادس عشر برصيد 5  نقاط جمعهم من 7 مباريات حيث فاز فى مباراة وتعادل مباراتين وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 3 واستقبلت شباكه 11.
وتعتبر المباراة هي الاولي لفريق الداخلية تحت قيادة المدير الفني الجديد هيثم شعبان خلفا للمدير الفني السابق ميمي عبد الرازق 

تعاد سلبي الداخلية بلدية المحلة مسابقة الدورى الممتاز احمد محمدي