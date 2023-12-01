النائبة نيفين حمدي تدعو المصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

دعت النائبة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، جموع المصريين المقيمين خارج البلاد خلال فترة الانتخابات الرئاسية، إلى المشاركة والحرص على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي بدأت اليوم الجمعة وتستمر لمدة ثلاثة أيام تنتهي الأحد المقبل، مشيرة الي أن اللجان الانتخابية بمقار السفارات والقنصليات المصرية حول العالم، تفتح أبوابها أمام الناخبين في التوقيتات من 9 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة.



وقالت النائبة نيفين حمدي، إن ما شهدته اللجان منذ اللحظات الأولي لبدء عمليات الاقتراع ببعض الدول، من توافد المصريين للمشاركة في العرس الديمقراطي يعكس مدى حرصهم على تمسكهم بمقدرات وطنهم ومشاركتهم في رسم مستقبل البلاد، خلال المرحلة المقبلة والفارقة من عمر الوطن، التي يسعى فيها الجميع إلى ترسيخ الممارسة الديمقراطية في البلاد.

واكدت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، على وعى الجااليات المصرية بالخارج بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية بقوة بل حث بعضهم البعض من أجل التصويت بكثافة في إطار دورهم الوطني المنوط به نحو وطنهم ، وبما يكفله القانون والدستور من ممارسة حقهم الانتخابي واعتباره واجب وطني علي كل المصريين بالداخل والخارج.

واضافت نائبة حماة الوطن، أن حرص المصريين بالخارج علي المشاركة والتوصيت في الانتخابات الرئاسية 2024، يبعث رسائل للعالم أجمع مفادها وعي المصريين باهمية تلك الانتخابات والتفافهم حول رئيس وطني يعشق تراب الوطن ويحافظ علي أمنها وسلامة شعبها ، فضلا عن ما تمثله تلك الانتخابات علي المصلحة العليا للبلاد في تلك المرحلة الهامة ، وأيضا ستكون مثالاً ونموذجاً يحتذى به جيل بعد جيل ، والاضطلاع بمسئوليتهم الوطنية تجاه مصر وما سينتج عنها من عوامل داعمة لتحقيق الامن والاستقرار واستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة التي يتمنها ويحلم بيها كل المصريين.

وتجرى عمليات الاقتراع بالانتخابات الرئاسية خارج البلاد أيام الجمعة والسبت والأحد في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.