إصابة شابين في حادث دهس أثناء عبورهما الطريق في الفيوم

أصيب شابان، بإصابات متعددة تراوحت بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث دهس، بعدما صدمتها سيارة مسرعة أثناء عبوره طريق جبله سنورس الزراعي بالفيوم الصحراوي، حيث فوجئ بهما السائق الذي كان يقود بسرعة جنونية، ولم يتمكن من تجنب الإصطدام بالشابين.



وتوقفت حركة المرور على طريق الفيوم، بصورة جزئية، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور، لنقل المصاب للمستشفى وإتخاذ اللازم.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سنورس بالفيوم يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث دهس على طريق جبله سنورس الزراعي ووجود مصابين.



وأسفر الحادث عن إصابة شاب يدعى محمود فارس اسماعيل (17 سنة)، وتراوحت إصاباته بين بسيطة ومتوسطة. و يوسف طلعت ( 18سنه ) ومصاب بنزيف داخلي بالبطن وكدمات متفرقة بالجسم .

ودفع مرفق محافظة الفيوم، بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ على الفور، وجرى نقل أحد المصابين إلى مستشفى الفيوم العام . والاخر تم نقله إلى مستشفى القصر العيني بالقاهرة لخطورت حالته



وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط سائق السيارة المتسبب في الحادث، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

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