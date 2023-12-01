إيفرتون يتحرك بعد خصم 10 نقاط من رصيده بالدوري الإنجليزي

شهد اليوم الجمعة، أول تحرك من نادي إيفرتون بعد خصم 10 نقاط من رصيده في الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجاري 2023-2024.

وقرر نادي إيفرتون، تقديم طعن على قرار خصم الـ10 نقاط من رصيده في الدوري الإنجليزي، إلى لجنة الاستئناف بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وجاء قرار الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة البريميرليج بخصم 10 نقاط من رصيد إيفرتون بالموسم الحالي؛ بسبب انتهاك قوانين اللعب المالي النظيف، الخاصة بقواعد الربح والاستدامة في الدوري الإنجليزي.

ونشر النادي، بيانًا يوضح من خلاله: «قدم نادي إيفرتون طعنًا إلى رئيس اللجنة القضائية بالدوري الإنجليزي للاستئناف على القرار الذي تم اتخاذه بخصم 10 نقاط من رصيده في الدوري».

وأضاف البيان: «وستقوم لجنة الاستئناف بالدوري الإنجليزي بالنظر الآن في القضية».

ويعتبر هذا القرار، صعبًا للغاية على إيفرتون، حيث يجعله مهددًا بالهبوط للدرجة الأدنى مبكرًا، وذلك في ظل تراجع نتائج الفريق منذ بداية الموسم.

وكان التوفيز، سجل خسائر مالية قدرها 370 مليون جنيه إسترليني على مدار 3 سنوات، بفارق كبير عن المبلغ المسموح به وهو 105 ملايين إسترليني المحدد من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق إيفرتون، المركز التاسع عشر قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك برصيد 4 نقاط فقط بعد خوض 13 جولة حتى الآن.