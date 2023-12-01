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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 220 فرش حشيش بالإسماعيلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية برئاسة المقدم محمد سالم، من ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم (220 فرش لمخدر الحشيش وزنت 22 كيلو جرام- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").
 

كان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء أحمد خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات سرية المقدم محمد سالم، رئيس مباحث مركز القصاصين، عن قيام 3 عاطلين، بترويج كمية من المواد المخدرة على عملائهم.


بعد استصدار إذن النيابة العامة وصحة التحريات السرية والمعلومات، تمكنت مأمورية قادها النقباء أحمد حمدي وحسام عماد معاونا مباحث مركز شرطة القصاصين، من ضبط 3 متهمين، وبحوزتهم 220 فرش حشيش، ومبلغ مالى، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

وكلفت جهات التحقيق المباحث الجنائية بسرعة إنهاء تحريات المباحث حول المتهمين ونشاطهم في بيع المواد المخدرة، وقررت إرسال عينة من المواد المخدرة إلى المعمل الكيميائي .
 
 

مباحث مركز شرطة القصاصين مخدر الحشيش اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية