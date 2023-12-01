معهد الفلك يكشف آخر الظواهر الفلكية لعام 2023 أبرزها الانقلاب الشتوي وظهور قمر "عيد الميلاد"

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن أبرز 14 ظاهرة فلكية تحدث في ديسمبر الحالي ومنها حدوث الانقلاب الشتوي، وظهور قمر عيد الميلاد، وملكة الزخات الشهابية بالإضافة إلى اقترانات للكواكب والنجوم.

وقال تادرس، إن أولى تلك الظواهر الفلكية ستحدث غدا، السبت، حيث يشاهد القمر مع الحشد النجمي "خلية النحل" في برج السرطان في هذا اليوم بحلول الساعة العاشرة مساء تقريبا.

وأضاف أنه لصعوبة رؤية الحشد النجمي "خلية النحل" بالعين المجردة ننصح باستخدام تلسكوب صغير، حيث نراه بجوار القمر في السماء طوال الليل إلى أن يختفيا في ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

وأوضح أن الحشد النجمي "خلية النحل"، يقع على مسافة 580 سنة ضوئية تقريبا من الأرض ويبلغ عمره حوالي 600 مليون سنة، وهو يظهر كسحابة مجسمة كما رآه العالم الفلكي "جاليليو" لأول مرة باستخدام التلسكوب عام 1609 وتمكن من رؤية 40 نجما فقط.

وأشار إلى أنه في 4 ديسمبر سيصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة شرقية له من الشمس في هذا اليوم تبلغ 21 درجة تقريبا، مؤكدا أن هذا الوقت هو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له في السماء الغربية بعد غروب الشمس مباشرة إلى أن يغرب سريعا في حوالي الـساعة 6:10 مساء.

ولفت إلى أنه على مدى يومي 9-8 ديسمبر، يشرق القمر مقترنا مع النجم سبيكا " السماك الأعزل أو السنبلة" (ألمع نجم في برج العذراء)، ويمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة بغضون الساعة 2:50 صباحا تقريبا إلى أن يختفي المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.