كازاخستان ملتزمة بدعوة الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات ملموسة للحفاظ على البيئة

قال الرئيس الكازاخي، قاسم جومارت توكاييف، في خطابه في مؤتمر المناخ (كوب28)، إن بلاده ملتزمة تمامًا بدعوة الأمم المتحدة العاجلة لاتخاذ إجراءات ملموسة للحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

وأضاف توكاييف - وفق ما نقلته وكالة أنباء كازينفورم الكازاخية "اليوم يعيش ما يقرب من نصف سكان العالم في مناطق تعتمد بشكل كبير على تغير المناخ. وأكثر البلدان عرضة للخطر هي الدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان النامية غير الساحلية، وأقل البلدان نموا".

وتابع إن استمرار عدم الاستقرار الجيوسياسي وانعدام أمن الطاقة يجعل من الصعب الحفاظ على التركيز على أجندة المناخ.

وأشار إلى أن كازاخستان كانت أول دولة في المنطقة تصدق على اتفاق باريس وتعتمد استراتيجية حياد الكربون حتى عام 2060.

وأكد أن القانون البيئي الجديد لكازاخستان سيساهم في التكيف الشامل للتكنولوجيات الخضراء في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد الوطني تقريبًا.



وشدد على أن بلاده تتمتع بإمكانات هائلة لتطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وكذلك لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأكد مواصلة العمل بشكل وثيق مع الشركاء لإطلاق هذه الإمكانات.

وقال الرئيس الكازاخي "إن بلادنا، باعتبارها مصدرًا رئيسيًا لليورانيوم، وتوفر 43٪ من الإمدادات العالمية، تلعب دورًا حاسمًا في إنتاج الكهرباء الخالية من الكربون على نطاق عالمي".