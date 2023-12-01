الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الداخلية وبلدية المحلة

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة الداخلية وفريق بلدية المحلة في إطار الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز على ستاد السلام.

بدأ الداخلية المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: عبدالعزيز سيد، أحمد عماد، محمود صابر، وكريم يحيى.



خط الوسط: كمبادي، محمود عبدالعزيز، ومحمود السيد.

خط الهجوم: على الزهدي، محمد أسامة، ومحمد علاء.

بلدية المحلة الذى يقوده المدرب أحمد عبد الرؤوف خاض 5 مباريات وله مباراة مؤجلة أمام الأهلى، ويحتل المركز الثانى عشر برصيد 8 نقاط حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهما وخسر مباراة وحيدة، وسجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 9 أهداف.

أما الداخلية بقيادة هيثم شعبان فيحتل المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط جمعهم من 6 مباريات حيث فاز فى مباراة وتعادل فى مثلها وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 3 واستقبلت شباكه 11.