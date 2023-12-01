الرئيس الأوكراني يطلب المزيد من الأسلحة من بلغاريا

أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء البلغاري نيكولاي دينكوف حيث طلب المزيد من الأسلحة.

وذكرت وكالة أنباء صوفيا البلغارية إن الجانبين ناقشا الاحتياجات الدفاعية الحالية لأوكرانيا، خاصة فيما يتعلق بتعزيز القوات الجوية والمدفعية.

وشكر زيلينسكي بلغاريا على دعمها لأوكرانيا حيث كتب على حسابه الرسمي على موقع إكس (تويتر سابقا)، “أثناء وجودي في زابورويجيا في وقت سابق، تحدثت مع رئيس الوزراء البلغاري نيكولاي دينكوف وشكرته على خطابه القوي في البرلمان الأوروبي، وكذلك على دعم حكومته لأوكرانيا”.

وأضاف أنه أطلع دنكوف على الاحتياجات الدفاعية الحالية لأوكرانيا، خاصة فيما يتعلق بتعزيز قواتنا الجوية والمدفعية. كما تمت مناقشة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وتحدث زيلينسكي أيضًا عبر الهاتف مع المستشارة الألمانية ورئيس الوزراء البريطاني، حيث ناقشا معهم أيضًا الأعمال العسكرية واندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.