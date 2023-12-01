موقف بيلينجهام.. قائمة ريال مدريد لمواجهة غرناطة في الدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لمواجهة غرناطة، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف فريق ريال مدريد، غدًا السبت، نظيره غرناطة على ملعب سانتياجو برنابيو، بإدارة تحكيمية من بابلو جونزاليس.

وشهدت قائمة الريال، غياب المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش للإصابة، مع استمرار عدم تواجد الفرنسي أوريلين تشواميني ومواطنه إدواردو كامافينجا، والبرازيلي فينسيوس جونيور لنفس السبب.

كما شهدت القائمة، تواجد الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، بالرغم أن الشكوك كانت تحول حول لحاقه بمباراة غرناطة، بعد مغادرته مران الملكي الأخير.

وعاد الحارس كيبا أريزابالاجا لقائمة ريال مدريد من جديد، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، بفارق الأهداف عن جيرونا الوصيف، بينما يأتي غرناطة في المركز التاسع عشر وفي رصيده 7 نقاط.

قائمة ريال مدريد

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا، أندري لونين، فران جونزاليس.

خط الدفاع: داني كارفخال، دافيد ألابا، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: جود بيلينجهام ، توني كروس، فيديريكو فالفيردي، داني سيبايوس، ماريو مارتن، نيكو باز، ثيو زيدان.

وفي الهجوم: رودريجو جوس، خوسيلو، براهيم دياز، جونزالو جارسيا.