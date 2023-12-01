الذهب يرتفع 40 جنيها في نهاية تعاملات اليوم

زادت أسعار الذهب في مصر بقيمة 40 جنيها في الجرام الواحد مع نهاية تعاملات اليوم الجمعة على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة

سجل سعر عيار 18 نحو 2366 جنيه للبيع و 2383 جنيه للشراء وعيار 14 نحو 1840 جنيه للبيع و 1853 جنيه للشراء .

بلغ سعر عيار 21 نحو 2760 جنيه للبيع و 2780 جنيه للشراء و عيار 24 حوالي 3154 جنيه للبيع و 3177 جنيه للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 22.08 ألف جنيه للبيع و 22.24 ألف جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 98.1 ألف جنيه للشراء و 98.71 ألف جنيه للشراء.

و سجل كيلو الذهب نحو 3.154 مليون جنيه للبيع و 3.18 مليون جنيه للشراء.