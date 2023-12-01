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الجمعة 01 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الذهب يرتفع 40 جنيها في نهاية تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
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زادت أسعار الذهب في مصر بقيمة 40 جنيها  في الجرام الواحد مع نهاية تعاملات اليوم الجمعة على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة

سجل سعر عيار 18 نحو 2366 جنيه للبيع و 2383 جنيه للشراء وعيار 14 نحو 1840 جنيه للبيع و 1853 جنيه للشراء .

بلغ سعر عيار 21 نحو 2760 جنيه للبيع و 2780 جنيه للشراء و عيار 24 حوالي 3154 جنيه للبيع و 3177 جنيه للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 22.08 ألف جنيه للبيع و 22.24 ألف جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 98.1 ألف جنيه للشراء و 98.71 ألف جنيه للشراء.

و سجل كيلو الذهب نحو 3.154 مليون جنيه للبيع و 3.18 مليون جنيه للشراء.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب