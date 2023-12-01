واشنطن "تواصل العمل" لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة

أكد البيت الأبيض، الجمعة، أن الولايات المتحدة تواصل العمل لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، مع استئناف الأعمال العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وفقا لـ "سكاي نيوز".

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي: "نواصل العمل مع إسرائيل ومصر وقطر على الجهود لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة".

وأضاف: "لم تقدّم حماس حتى الآن قائمة بأسماء الرهائن من شأنها أن تسمح بتمديد الهدنة".

وأكد أن الرئيس الأميركي جو بايدن "ما زال يسعى جاهدا" لتحرير الرهائن المتبقين وزيادة المساعدات الإنسانية.

وانتهت الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس صباح الجمعة، واستؤنفت الأعمال العسكرية وفق ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي مساء الخميس في تل أبيب: "نتوقع أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات إضافية لوقفها. وفي الوقت نفسه، نبحث في الخطوات التي يمكننا اتخاذها بأنفسنا".