سلمى أبو ضيف: العرض الأول لفيلم "أنف وثلاث عيون" فى مهرجان البحر الأحمر السينمائى

أكدت الفنانة سلمى أبو ضيف عن عرض الفيلم السينمائى "أنف وثلاث عيون"، ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى، كعرض أول للفيلم ضمن برنامج روائع عربية.

ونشرت على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة البوستر الدعائى للفيلم وعلقت "البوستر الدعائى لفيلم أنف وثلاث عيون، عن رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس".

وتابعت أبو ضيف "تم إختيار الفيلم للمشاركة فى مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى، فى دورته الثالثة كعرض أول للفيلم ضمن برنامج روائع عربية".

الفيلم بطولة ظافر العابدين، سلمى أبو ضيف، صبا مبارك، جيهان الشماشرجى، صدقى صخر، سلوى محمد على، نبيل محمود، والإخراج أمير رمسيس.

يذكر أن الفنانة سلمى أبو ضيف شاركت فى السباق الرمضانى بمسلسل "رسالة الإمام"، بطولة خالد النبوى، نضال الشافعى، حمزة العيلى، أروى جودة، سلمى أبو ضيف، والإخراج الليث حجو.

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