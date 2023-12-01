القومى للأشخاص ذوى الإعاقة: إجراءات التصويت فى انتخابات الرئاسة بالخارج سهلة

الجمعة 01/ديسمبر/2023 - 04:38 م

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ان عملية تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة في لجان تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 ميسرة و دامجة.

وأشارت الدكتورة إيمان كريم، أن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية 2024 هذه المرة تؤكد أنه لا أحد يتخلف عن الركب، وهو ما حدث من تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال بروتوكول التعاون الثلاثي فيما بينهم مع وزارة التضامن الاجتماعي والذي بموجبه تم وضع عدد من الإجراءات والتيسيرات على الأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل عملية اقتراعهم ومشاركتهم الفعالة والميسرة في العملية الانتخابية، حيث تشهد لجان التصويت بالخارج ولاول مرة اقتراع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في الانتخابات من خلال ورقة تصويت بطريقة برايل، هذا بخلاف الإجراءات التوعوية والإرشادية للأشخاص أصحاب الإعاقات السمعية من خلال النموذج الارشادي المصور بلغة الإشارة لآلية عملية الاقتراع، ومن ناحية أخرى توفير الاتاحة اللازمة لأصحاب الإعاقات الحركية لتسهيل عملية الإدلاء بأصواتهم .

وقالت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، إن الأسابيع القليلة الماضية شهدت انطلاق حملات توعوية مكثفة في الداخل والخارج بأهمية وقيمة المشاركة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية 2024 وبناء مستقبل بلدهم من خلال مبادرة المجلس التي حملت عنوان : صوتك حقك" خاصة وأن مشاركتهم الإيجابية أو الإدلاء بأصواتهم يساهم في استمرار خطط التنمية التي شهدتها الجمهورية الجمهورية، ويستكمل مسيرة بناء البيئة التشريعية والقانونية والخدمية والتوعوية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي بدأت منذ 10 سنوات، وبات الأشخاص ذوي الإعاقة يحصدون نتائجها على كافة المستويات.