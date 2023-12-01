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الجمعة 01 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الجاليات المصرية بكندا والولايات المتحدة وكوبا تبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات
الانتخابات
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بدأت الجاليات المصرية في كل من: بوليفيا، كندا، الولايات المتحدة، كوبا، وفنزويلا، التوافد على لجان الاقتراع بمقار السفارات والقنصليات المصرية؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأٍ عاجل لها.

 

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.  

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، (رمز السلم).

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