باحثة: الوطنية للانتخابات تؤدي دورا كبيرا بالتنسيق مع كل السفارات والقنصليات

قالت آَلاء برانية، باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدولة المصرية تجني اليوم ثمار 10 سنوات استثمار في العملية السياسية، لافتة إلى أن هناك العديد من المؤشرات التي ساقت لنا طبيعة المشهد والإقبال الكثيف.

وأضافت في مداخلة هاتفية عبر قناة "دي إم سي": "كانت هناك استعدادات كبيرة لكل مؤسسات الدولة للانتخابات، والهيئة الوطنية للانتخابات قامت بدور كبير من خلال التنسيق مع كل السفارات والقنصليات".

وتابعت: "هناك متابعة دقيقة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، علاوة على إطلاق الغرفة المركزية للمتابعة البصرية التي نستدل منها على أن الدولة تقف على قدم المساواة أمام جميع المرشحين بالانتخابات الرئاسية".

وأكدت “برانية” أن الهيئة الوطنية للانتخابات تضمن عملية انتخابية نزيهة وشفافة أمام العالم كله، موضحة أن هناك مشاركة واسعة في كل دول العالم رغم التحديات اللوجستية في عملية الاقتراع للمصريين بالخارج.

انتخابات الرئاسة 2024

بدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 اليوم الجمعة وعلى مدار 3 أيام تنتهي الأحد المقبل، في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذى يرغب فى انتخابه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.