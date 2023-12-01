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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يكشف موقف نيمار من مواجهة سوار الغيني

سيد عبدالله نيمار
سيد عبدالله نيمار
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شارك سيد عبدالله "نيمار" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بشكل طبيعي، استعداداً للقاء سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 
وكان سيد عبدالله "نيمار" تعرض للإصابة خلال مباراة الزمالك الأخيرة أمام مودرن فيوتشر في مسابقة الدوري، بكدمة في الأنف أدت إلى جرح سطحي.
وشهدت تدريبات اليوم مشاركة اللاعب بصورة طبيعية  في كافة الفقرات البدنية والفنية، بعدما اطمأن الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة على سلامة اللاعب وجاهزيته.
ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره سوار الغيني في التاسعة مساء يوم الأحد المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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