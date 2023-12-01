القاهرة للدراسات: تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية دليل على ريادة مصر

أكد الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجية، علي أهمية مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية ، والتي انطلقت اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 في الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت كل دولة، وتستمر لمدة ثلاثة أيام في 137 مقرا انتخابيا في 121 دولة حول العالم ، مؤكدا أن المشاركة واجب وطني وحق دستوري، واستحقاق يكفله الدستور، والقانون للمواطن المصري في الداخل والخارج.



وأضاف السيد ، في تصريحات لـ"البوابة نيوز " اليوم، نظم قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، في المادة (50) منه، تصويت المصريين في الخارج، وحدد الضوابط والقواعد القانونية المنظمة. والتي نصت على أنه لكل مصرى مقيم خارج مصر الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب متى كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين.

موضحا ، أن المصريين بالخارج والذي يبلغ عددهم في حدود 14 مليون مصري يمثلوا أحد اهم الموارد المالية الدولاريه كما أنها مصدراً أساسياً تعتمد عليه الحكومة المصريه ضمن المصادر الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي، بجانب قناة السويس و الإيرادات السياحية والصادرات وغيرها من مصادر الحصيلة الدولارية ، التي تأتي الي الحكومه المصريه ،

وكشف السيد ، أن تحويلات العاملين المصريين بالخارج حققت في السنة المالية 2021-2022 ارتفاعاً "طفيفاً" مسجلة 31.9 مليار دولار، مقابل 31.4 مليار دولار في العام المالي 2020-2021، طبقاً لبيانات البنك المركزي المصري.

وفي عام 2022 شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، تراجعاً بنحو 10 % لتسجل نحو 28.3 مليار دولار. وفي السنة المالية 2022-2023 سجلت التحويلات ما قيمته 23.3 مليار دولار.

ويرجع أنخفاض تحويلات العاملين بالخارج نتيجة تذبذب سعر الدولار في السوق المصري و ازدهار السوق الموازي للعملة.

واتجه جزء من التحويلات إلى هذه السوق الموازيه بعيداً عن السوق الرسمية (في ظل فرق السعر) وهو ما أسهم في تراجع التحويلات و من المتوقع ان يصل حجم تحويلات العاملين بالخارج خلال عام 2023 في حدود 20 مليار دولار.



وغيرت الحكومة علاقتها بالمصريين العاملين بالخارج فلم يعد نظره الحكومة والدولة للمصريين بالخارج علي انهم وسيله لزياده الحصيلة الدولارية فقط ، ولكن هناك تغير في السياسه والتعامل مع العاملين بالخارج و ربطهم بالوطن سواء كان عن طريق السماح لهم دستوريا بالتصويت في الانتخابات الرئاسيه والبرلمانية (وهم كتله تصويتية لا يستهان بها) الي تعيين وزير مختص لشئون الهجره والعاملين بالخارج لمحاوله حل اي مشاكل يتعرض لها المصري المغترب والمقيم خارج مصر.



أضاف السيد ، كما ان الحكومه اطلقت عده مبادرات للتعامل مع المصريين بالخارج وتحقيق مكاسب متبادلة سواء للمصري العامل بالخارج او الحكومة المصرية ، مثل مبادره “سيارات المصريين في الخارج” التي انطلقت في أكتوبر 2022، وبموجب تلك المبادرة كان يحق للمصريين العاملين في الخارج استيراد سيارة للاستخدام الشخصي، من دون أي جمارك أو رسوم، بشرط إيداع قيمة الجمارك والرسوم في حساب وزارة المالية المصرية بالدولار، على أن يسترد المودعون قيمة الوديعة بعد 5 سنوات بالجنيه المصري، بسعر صرف الدولار في تاريخ الاسترداد.

وحققت المبادره 900 مليون دولار مع انتهاء التسجيل بها في 14 مايو الماضي.

ايضا مبادره دخول الذهب بدون رسوم جمركية و إخضاعه فقط لضريبة القيمه المضافه ب 30 جنبه للجرام ايضا مبادره بيت الوطن والتي تتيح للمصريين بالخارج امتلاك بيت او ارض مميزه بسعر مميز مقابل ان يكون الدفع بالعملة الاجنبيه.

وأطلقت الحكومة مبادرة جديدة في 30 يوليو الماضي منحت بموجبها المصريين بالخارج فرصة تسوية موقف التجنيد مقابل تحويل مبلغ 5 آلاف دولار أو يورو عن كل راغب في الاستفادة من المبادرة.

ويعتبر المصريين بالخارج سفراء للدوله المصريه واغلبهم نماذج مشرفه و ذو مناصب رفيعه علي مستوي العالم وحققوا نجاحات كبيره.

أكد السيد ، يعتبر مشاركه المصريين بالخارج بالتصويت في الانتخابات الرئاسية هي رساله للعالم بأن المصريين ملتفين حول الوطن، ورساله دعم استقرار الدولة

كما انه رسالة للعالم بأن مصر دولة مستقرة وتطبيق مبادئ الديمقراطية وتضع مصر ضمن صفوف الدول الكبرى، ويزيد من هيبة الدولة خارجيا ويعزز الوضع الداخلي والخارجي للوطن.