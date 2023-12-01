الانتخابات الرئاسية.. رئيس اتحاد المصريين بالخارج يتابع عملية تصويت ابناء الجالية في اليونان

حرص الدكتور محمود حسين ،رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ،متابعة عملية تصويت ابناء الجالية المصرية باليونان في الانتخابات الرئاسية والعمل علي حثهم لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشاد " حسين " بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل السفارة المصرية في اليونان ، وتوفيرها كافة سبل الراحة لأبناء.ن الجالية المصرية ، للتصويت بسهولة ويسر في انتخابات الرئاسة ، لافتا الي أن الجالية المصرية باليونان تعيش عرس كل ديمقراطي.



وأكد أن السفارة المصرية في اليونان ، أدت دور كبير في تنظيم الانتخابات والتي شهدت إقبالا كبيرا من أبناء الجالية ، الذين أكدوا حرصهم علي التصويت لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتباره أول رئيس يهتم بشئون المصريين بالخارج ، حيث تم إنشاء أول وزاره لشئون المصريين بالخارج فضلا عن تقديم العديد من التيسيرات لهم.

وقام الدكتور محمود حسين الإدلاء بصوته في مقر السفارة المصرية في اليونان ، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق انجازات غير مسبوقة ، فلم نجد أي محافظة الا وفيها العديد من المشروعات العملاقة التي لم تشهدها مصر من قبل .

